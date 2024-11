Donnarumma in panchina, Safonov in campo contro il Lens: gerarchie cambiate al PSG?

Safonov è stato preferito a Donnarumma nell’ultima partita di campionato: “Sono contento della sua prestazione, ci ha garantito superiorità”.

Il PSG supera anche l’ostacolo Lens e, inanellando la sua ottava vittoria in campionato, non solo conserva la sua imbattibilità, ma allunga in classifica portandosi a +6 sul Monaco secondo.

Una sfida, quella che si è giocata al ‘Parco dei Principi’, che ha visto Gianluigi Donnarumma vestire dei panni insoliti: quelli dello spettatore privilegiato

Luis Enrique gli ha infatti preferito a sorpresa Safonov che è riuscito a tenere la sua porta inviolata e ad offrire anche un’ottima prestazione.

Una scelta, quella del tecnico del PSG, che a quanto pare non è figlia del turnover.