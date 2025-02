L'orgoglio di Donnarumma: "Per rendere non ho bisogno di competizione, che fastidio le critiche dopo un errore"

Donnarumma senza filtri: "Bello lavorare con Luis Enrique, Mihajlovic come un secondo padre. Kolo Muani è forte, Kvara ha una qualità superiore".

Gianluigi Donnarumma a ruota libera.

È successo a 'Viva El Futbol', la trasmissione di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, durante la quale il portiere del PSG è stato ospite spaziando da un argomento all'altro.

Dal presente in Francia all'approccio mentale utilizzato tra i pali, passando per i dolci ricordi che legano Gigio a Sinisa Mihajlovic in relazione all'esordio in A col Milan.

Ecco cosa ha detto l'estremo difensore partenopeo, a cominciare dalla parentesi sulla qualificazione ottenuta sul filo di lana dai parigini ai Playoff di Champions.