Donnarumma avversario e possibile obiettivo dell'Inter: "Ho tanti amici in nerazzurro"

Il classe '99 è stato nuovamente decisivo ai fini del passaggio del turno del PSG ed ora sulla sua strada c'è l'Inter, che lo osserva per l'estate.

Al Parco dei Principi ci aspettavamo le stelle, e una ha brillato più di tutte.

Nella notte che valeva l’accesso alla finale di Champions League, nella sfida tra PSG e Arsenal, Gianluigi Donnarumma si è fatto trovare ancora una volta pronto.

L’ex portiere del Milan ha sfoderato interventi straordinari, confermandosi come uno degli avversari più temibili in vista della finale del 31 maggio.

L’estremo difensore italiano affronterà l’Inter, in una sfida che per lui avrà un sapore particolare, come ha raccontato ai microfoni di Prime Video: "Sarà una partita molto bella, ho diversi amici lì."

E per il mercato, chissà... Yann Sommer si è dimostrato un portiere di altissimo livello, ma la sua età avanzata (36 anni) fa riflettere i nerazzurri. Donnarumma ha ancora un anno di contratto e Beppe Marotta resta vigile.