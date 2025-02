Donadoni non allena dal 2020 e in Serie A dal 2018: "Speravo nel Monza e nel Parma, perché il Milan non ha mai pensato a me?"

L'ex ct, fermo da quattro anni e mezzo: "Provo amarezza, ma vivo bene lo stesso. Progetto a lungo termine a Parma? Chivu non ha mai allenato in A...".

Roberto Donadoni, un tempo, era il commissario tecnico della Nazionale italiana. Eppure non allena da quasi cinque anni: la sua ultima esperienza è stata in Cina, allo Shenzhen, da cui è stato esonerato nell'agosto del 2020. Poi più nulla.

Guardando all'Italia, Donadoni non allena in Serie A da quasi sette anni, addirittura: Bologna, stagione 2017/18. Poi, appunto, il viaggio in Cina per cambiare vita. E poi il nulla.

Perché? Il Corriere dello Sport gliel'ha chiesto in un'intervista senza troppi filtri. E qualche rivelazione da Donadoni, per quanto riguarda sogni sfumati e opportunità di lavoro saltate, l'ha avuta.