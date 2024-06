Domenech cita Goebbels sui social, polemiche infuocate in Francia: "Io un suo fan? Conta la frase"

Ct della Francia battuta dall'Italia nella finale del Mondiale 2006, Domenech è nell'occhio del ciclone per la frase del gerarca nazista.

Spesso nel mirino di fans e media per polemiche e dichiarazioni a sorpresa, Raymond Domenech stavolta è realmente nella bufera dopo una citazione su X a uno dei gerarchi nazisti e braccio destro di Adof Hitler, Joseph Goebbels.

Associazioni, fans e diversi personaggi famosi della scena francese hanno criticato duramente Domenech per la frase di Goebbels, ministro della Propaganda nazista e cancelliere della Germania per poche ore dopo la morte di Hitler. Goebbels, definito come 'dittatore della cultura', fu il principale artefice delle campagne di "arianizzazione" in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale.

Commissario tecnico della Francia seconda al Mondiale 2006, battuta dall'Italia di Lippi nella finale di Berlino, Domenech è attualmente opinionista e presidente dell'Unione Nazionale Allenatori Professionisti e Dirigenti Tecnici del calcio francese.