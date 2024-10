I dolori del Milan verso l'Udinese: Pulisic e Chukwueze non al meglio, chi gioca a destra?

La sosta porta un paio grattacapi a Fonseca: sia l'americano che il nigeriano sono reduci da giorni complicati dal punto di vista fisico.

No, non è stata una sosta col sorriso per il Milan. E non solo per i residui psicologici della sconfitta in casa della Fiorentina, che ha interrotto una striscia di tre successi consecutivi in campionato costringendo i rossoneri a rimuginare su quel che poteva essere e invece non è stato.

La pausa per gli impegni delle nazionali non ha portato notizie confortanti a Paulo Fonseca nemmeno dal punto di vista fisico. Con due giocatori sotto la lente d'ingrandimento: Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.

La particolarità? I due giocano nello stesso ruolo. Ovvero sulla destra, larghi nel 4-2-3-1 di Fonseca, zolla di campo che anche Pulisic è tornato a occupare stabilmente dopo l'esperimento estivo da numero 10. Ed è per questo che le ore che porteranno alla sfida contro l'Udinese rischiano di essere accompagnate da un gran mal di testa.