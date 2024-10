Djimsiti e Kossounou infortunati in Shakhtar-Atalanta: emergenza in difesa per Gasperini

Doppio infortunio in difesa per l'Atalanta durante il match di Champions League contro lo Shakhtar: Gasperini in emergenza nel reparto arretrato.

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Nella notte di Gelsenkirchen, la sua Atalanta cala il tris contro lo Shakhtar Donetsk ma deve fare i conti con non uno ma ben due infortuni, entrambi in difesa. In un solo colpo, l’allenatore degli orobici perde Djimsiti prima e Kossounou poi, in quella che è diventata una vera e propria emergenza. Una situazione che ha costretto Gasperini ad optare per una soluzione con De Roon abbassato sulla linea davanti a Carnesecchi e Pasalic in mezzo al campo. L'articolo prosegue qui sotto