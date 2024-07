Djaló, il sorpasso sull'Inter per ora è un flop: i piani della Juventus dopo Norimberga

Quasi mai in campo e negativo anche in amichevole, il portoghese sta faticando nel mondo Juve. Ma Motta può avere un piano anche per lui.

Sì, Tiago Djaló esiste davvero. Ne abbiamo avuto la riprova sabato, a Norimberga, in occasione dell'amichevole che la Juventus ha perso - male - contro i tedeschi, rovinando l'esordio di Thiago Motta sulla panchina bianconera.

Djaló era apparso in un primo momento all'ultima giornata dello scorso campionato, contro il Monza. Ma solo per qualche minuto, nel finale, a partita già ampiamente chiusa. Una sorta di contentino per un acquisto invernale che, fino a quel momento, in campo con la casacca della Juventus non si era mai visto. Ma proprio mai.

L'ex Lille è riapparso in Baviera, e questa volta la sua presenza si è rivelata più consistente in termini di minutaggio. Solo che, purtroppo per lui e per la Juventus, la prestazione non lo è stata altrettanto.