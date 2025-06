DIRETTA: Wydad-Al Ain LIVE! Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Gruppo G del Mondiale per Club

Wydad e Al Ain si sfidano nella terza e ultima giornata della fase a gironi del del Mondiale per Club: gli aggiornamenti in diretta del match del gruppo G.

Ultimo impegno in questa edizione del Mondiale per Club per Wydad e Al Ain. Le due formazioni – inserite nel raggruppamento G insieme a Juventus e Manchester City – sono già certe di non poter accedere agli ottavi di finale.

I marocchini del Wydad sono stati battuti per 2-0 dal Manchester City nel match d’esordio e successivamente hanno perso 4-1 contro la Juventus.

Percorso simile anche per l’Al Ain, travolto 5-0 dai bianconeri nella gara inaugurale della competizione e per 6-0 nel secondo incontro contro il Machester City. Per entrambe dunque 0 punti in due gare e l’obiettivo di chiudere con un successo la competizione.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale del match Wydad e Al Ain: formazioni, azioni salienti, risultato e info su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.