DIRETTA: L'ultima giornata di Champions League LIVE! Inter-Monaco, Dinamo Zagabria-Milan, Juventus-Benfica, Barcellona-Atalanta e Sporting-Benfica, gli aggiornamenti, le formazioni e dove vedere le partite in tv e streaming

Si chiude il primo girone unico della Champions League: gli aggiornamenti in diretta sulle partite di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna.

Il giorno decisivo è arrivato: questa sera si chiude il primo girone unico della storia della Champions League. Si giocano contemporaneamente tutte le partite dell'ultima giornata, l'ottava, con calcio d'inizio per tutte alle ore 21, e in campo scendono anche le cinque italiane partecipanti.

L'Inter ospita il Monaco a San Siro per blindare l'accesso diretto agli ottavi di finale, il Milan sfida la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro per far compagnia ai rossoneri, mentre l'Atalanta cerca l'impresa sul campo del Barcellona per non dover passare per gli spareggi. Spareggi che sono quasi una realtà per la Juventus, impegnata all'Allianz Stadium contro il Benfica, mentre il Bologna, già eliminato, va sul campo dello Sporting.

Di seguito gli aggiornamenti LIVE sulle 19 partite dell'ultima giornata di Champions League, con particolare attenzione su quelle di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna.