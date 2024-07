Gli aggiornamenti in diretta su Spagna-Inghilterra, finale di Euro 2024: formazioni, diretta tv, streaming e live della partita.

Ci siamo: Berlino si accende per la finale di Euro 2024.

Spagna-Inghilterra mette in palio l'edizione del torneo continentale tedesco, con le Nazionali di De La Fuente e Southgate contro in gara secca all'Olympiastadion dalle ore 21 per cercare di alzare al cielo la Coppa.

GOAL vi offre gli aggiornamenti live di Spagna-Inghilterra: formazioni, copertura tv, diretta streaming e diretta testuale dei momenti più importanti della finale di Euro 2024.