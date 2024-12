DIRETTA: sorteggio Mondiale per Club 2025 LIVE Le avversarie di Inter e Juventus

Campionato mondiale per club

Oggi a Miami, alle ore 19 italiane, si terrà la cerimonia del sorteggio della fase a gironi del Mondiale per Club: presenti anche Inter e Juventus.

Nella giornata di oggi, mercoledì 5 dicembre 2024, prenderà ufficialmente forma il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre.

La prima edizione del torneo con format rivisitato si giocherà nell'estate del 2025, dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, e ai nastri di partenza ci saranno due squadre italiane che si sono qualificate grazie al punteggio acquisito nel ranking UEFA nel quadriennio 2021-2024: Inter e Juventus.

Alle ore 19 italiane, direttamente da Miami, prenderà il via la cerimonia ufficiale del sorteggio della fase a gironi del torneo che mette in palio il titolo di Campione del Mondo. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla composizione dei raggruppamenti e sulle avversarie di Inter e Juventus.