DIRETTA: sorteggio Champions 2024/25 LIVE! Le fasce e dove vederlo in tv e streaming

Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna sono pronte a conoscere le loro avversarie in Champions League: gli aggiornamenti in diretta sul sorteggio.

Il grande giorno è finalmente arrivato: oggi 29 agosto nasce la nuova Champions League, la prima col format del tutto rinnovato.

Non più 32 squadre ai nastri di partenza ma 36, tutte inserite in una classifica unica: ognuna affronterà otto avversarie diverse, in una perfetta alternanza tra match disputati in casa e in trasferta.

Tutto sul sorteggio che determinerà il calendario completo: dalla composizione delle quattro fasce a dove vedere in diretta tv e streaming l'evento.