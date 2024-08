Dove vedere i sorteggi di Champions League oggi gratis in tv: come guardare l'evento anche in streaming e in abbonamento

Champions League, i sorteggi questa sera a partire dalle 18: come guardare l'evento che coinvolge Inter, Juventus, Milan, Bologna e Atalanta.

La grande attesa è finita. Questo pomeriggio, ore 18:00, le cinque italiane conosceranno le proprie otto avversarie della Champions League 2024/2025. Rispetto al passato il massimo torneo europeo vede le 36 qualificate all'interno di un girone unico e non più nei soliti otto, con otto partite a testa.

Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan nel pomeriggio di oggi avranno modo di sapere finalmente le proprie avversarie: come da nuovo regolamento non saranno possibili partite tra squadre dello stesso paese, mentre le otto previste non saranno come le ultime edizioni.

Rispetto alla vecchia Champions, l'avversaria sorteggiata verrà affrontata solamente in casa o in trasferta: se ad esempio l'Inter pesca il Real Madrid, lo sfida a San Siro o al Bernabeu, non entrambe. Vale lo stesso per la Juventus ad esempio contro il Barcellona (in Spagna o in Italia) e così via.