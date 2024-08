DIRETTA: Sorteggi Europa League e Conference League LIVE! Tutti gli aggiornamenti

A Montecarlo vanno in scena i sorteggi di Europa League e Conference League: Roma, Lazio e Fiorentina le italiane interessate.

Dopo la Champions tocca a Europa League e Conference League conoscere la propria struttura, del tutto rinnovata grazie al nuovo format che prevede 36 squadre partecipanti e un'unica classifica.

A differenza dell'Europa League (dove ogni squadra affronterà otto club diversi, due per ogni fascia) in Conference le partecipanti verranno divise in sei fasce, da ognuna delle quali scaturirà un'avversaria. Non sono previsti derby, cioè incroci tra squadre della stessa nazione.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sui sorteggi di Europa League e Conference League di scena a Montecarlo.