DIRETTA: Real Madrid-Barcellona LIVE! Dove vedere il Clasico in tv e streaming e gli aggiornamenti sulle formazioni

Real Madrid vs Barcellona

La Spagna si ferma per il Clasico: Real Madrid e Barcellona si sfidano in una partita infuocata. Tutti gli aggiornamenti live.

La Liga si ferma per il Clasico: Real Madrid e Barcellona si sfidano al Santiago Bernabeu nella partita più importante e sentita del massimo campionato spagnolo.

Sfida che, come sottolinea la classifica, riveste un'importanza totale: a comandare la Liga è infatti il Barcellona, con 27 punti in 10 giornate, ma al secondo posto a -3 c'è proprio il Real Madrid, che in caso di vittoria opererebbe dunque l'aggancio.

Mbappé contro Lewandowski, Vinicius Junior contro Raphinha, senza contare tutti gli altri campioni di cui possono disporre Carlo Ancelotti e Hansi Flick: al Bernabeu sarà una notte delle grandi occasioni.

Ecco dunque tutti gli aggiornamenti LIVE su Real Madrid-Barcellona, dalle formazioni al racconto dei momenti salienti del Clasico.