DIRETTA: Real Madrid-Barcellona LIVE! Gli aggiornamenti e le formazioni della finale di Supercoppa di Spagna, dove vedere il Clasico in tv e streaming

Real Madrid vs Barcellona

A Gedda, in Arabia Saudita, il Real Madrid e il Barcellona si giocano la Supercoppa spagnola: gli aggiornamenti in diretta sulla super sfida.

Il Clasico vale un trofeo. Il Real Madrid e il Barcellona si giocano la Supercoppa di Spagna nella finale di Gedda, in Arabia Saudita, sede scelta per disputare la competizione a quattro che ha visto partecipare anche l'Athletic Club e il Maiorca.

Proprio queste ultime sono le formazioni battute in semifinale e rapidamente eliminate: il Barcellona ha avuto la meglio per 2-0 sull'Athletic mercoledì, mentre il Real Madrid 24 ore più tardi si è imposto per 3-0 sul Maiorca.

Proprio Barcellona e Real Madrid comandano l'albo d'oro della Supercoppa spagnola, rispettivamente con 14 e 13 titoli. Le due squadre si sono suddivise le ultime tre edizioni: due volte ha vinto il Real (2022 e 2024), una volta il Barça (2023).

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla super sfida tra Real Madrid e Barcellona, gara che mette in palio la finale della Supercoppa di Spagna 2024/2025.