DIRETTA: Manchester City-Manchester United LIVE! Gli aggiornamenti sul derby in Premier League

Le due squadre di Manchester si sfidano in un momento delicatissimo per entrambe: tutti gli aggiornamenti su City-United LIVE!

Il derby di Manchester non è mai una partita come le altre, stavolta però arriva in un momento estremamente delicato per entrambe le squadre.

Il City di Pep Guardiola ha vinto solo una delle ultime dieci partite giocate in tutte le competizioni ed è reduce dalla sconfitta di Champions League contro la Juventus.

Non sta molto meglio lo United, che ha affidato la panchina a Ruben Amorim solo da poche settimane, ma ha perso le ultime due gare di Premier League.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito gli aggiornamenti in diretta per seguire Manchester City-Manchester United LIVE!