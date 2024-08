DIRETTA: Juventus-Atletico Madrid LIVE! Gli aggiornamenti sull'ultima amichevole dei bianconeri

La Juventus chiude il proprio precampionato a 8 giorni dall'esordio in Serie A: gli aggiornamenti sull'amichevole contro l'Atletico Madrid.

Nel bel mezzo delle mille e mille voci di mercato, del caso Chiesa e di una rivoluzione della rosa ancora incompleta, la Juventus chiude il proprio precampionato: l'ultimo avversario della formazione di Thiago Motta è l'Atletico Madrid.

Fino a questo momento la Juventus ha vinto solo una delle tre partite disputate: 4-0 contro la Next Gen, gara peraltro conclusa in anticipo per invasione di campo. In precedenza i bianconeri si erano fatti battere dal Norimberga e raggiungere dal Brest.

Si tratta, come detto, dell'ultimo impegno della preseason della Juventus, che inizierà il proprio precampionato lunedì 19 all'Allianz Stadium: il primo avversario di Vlahovic e compagni sarà il neopromosso Como.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sull'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, gara che si gioca a Goteborg, in Svezia.