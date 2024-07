DIRETTA: Italia-Ucraina Under 19 LIVE! Gli aggiornamenti sulla terza partita degli azzurrini agli Europei

L’Italia U19 sfida l’Ucraina nella terza giornata della fase a girone degli Europei di categoria: la diretta della gara.

Dopo aver battuto la Norvegia (2-1) ed i padroni di casa dell’Irlanda del Nord (3-0), l’Italia Under 19 torna in campo per la sua terza partita nella fase a gironi dei Campionati Europei.

Avversari di turno degli Azzurrini saranno i pari età dell’Ucraina che, reduci da due pareggi consecutivi, si presentano all’appuntamento da seconda forza del Gruppo A.

Una partita che i ragazzi di Corradi giocheranno già forti di un’importante certezza: i sei punti sin qui conquistati sono già valsi la qualificazione alle semifinali del torneo (ma anche un posto ai Mondiali Under 20 in programma in Cile nel 2025) con un turno di anticipo.

L’obiettivo è dunque solo quello di chiudere bene la fase a gironi per poi potersi concentrare totalmente sul penultimo atto della competizione, quello che metterà in palio un pass per la finalissima che si disputerà il prossimo 28 luglio.

L’Italia, che si è presentata ai blocchi di partenza di questo Europeo da detentrice del titolo in virtù del trionfo a Malta 2023, ha dimostrato di avere le carte in regola per puntare di nuovo in alto.

Di seguito tutti gli aggiornamenti su Italia-Ucraina degli Europei Under 19: dal prepartita alle formazioni, passando per il racconto dei momenti salienti della partita.