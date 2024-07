DIRETTA - Italia-Spagna Under 19 LIVE!: gli aggiornamenti sulla semifinale degli azzurrini agli Europei

Italia Under 19 contro Spagna: match da dentro o fuori che vale l'accesso alla finale degli Europei. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

E' tempo di semifinale per l'Italia Under 19 che agli Europei di categoria sfida la Spagna con l'obiettivo di staccare il pass per l'atto finale del massimo torneo continentale.

Gli Azzurrini, dopo aver vinto il loro girone mettendosi alle spalle Ucraina, Norvegia e Irlanda del Nord, sfidano La Roja nel primo match da dentro-fuori del torneo.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida che vale il pass per la finalissima del torneo in programma domenica 28 luglio a Belfast.