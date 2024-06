DIRETTA: Italia-Albania LIVE! Aggiornamenti in tempo reale sull'esordio degli azzurri agli Europei

L'Italia di Luciano Spalletti sfida l'Albania a Dortmund per provare a partire con il piede giusto: gli aggiornamenti in diretta sulla partita.

A Dortmund, è il momento dell'esordio dell'Italia: la nazionale di Luciano Spalletti inizia il proprio percorso agli Europei in terra tedesca sfidando l'Albania del brasiliano Sylvinho, ex terzino di Arsenal, Barcellona e Manchester City ed ex collaboratore di Roberto Mancini all'Inter.

Si tratta della seconda partita del gruppo B, raggruppamento completato da Spagna e Croazia, in campo nel tardo pomeriggio. Dopo l'Albania, Donnarumma e compagni se la vedranno in sequenza proprio contro gli spagnoli e i croati nella speranza di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei.

L'Italia cercherà dunque di difendere il titolo conquistato a Wembley nel 2021 sotto la guida proprio di Mancini. Torneo al quale l'Albania, la cui unica partecipazione prima di oggi risaliva al 2016, non si è invece qualificata.

Di seguito gli aggiornamenti in diretta su Italia-Albania, prima partita degli azzurri a Euro 2024.