DIRETTA: Inter-Milan LIVE! Le formazioni e gli ultimi aggiornamenti sul Derby della Madonnina

Il grande giorno è arrivato: Inter e Milan si sfidano a San Siro nel Derby della Madonnina, posticipo della domenica di Serie A e piatto più prelibato del dodicesimo turno del massimo campionato italiano.

Sia la formazione di Cristian Chivu che quella di Massimiliano Allegri sono lì, attaccate ai primissimi posti e in piena lotta per lo Scudetto: i nerazzurri vincendo supererebbero nuovamente il Napoli in vetta, i rossoneri invece lo aggancerebbero e, contemporaneamente, sorpasserebbero proprio l'Inter.

Di seguito tutti i principali aggiornamenti sul derby tra Inter e Milan: le formazioni scelte dai due allenatori, dove vederlo in tv e streaming e i principali momenti della grande sfida del Meazza.