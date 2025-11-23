Pubblicità
Pulisic Inter MilanGetty Images
GOAL

DIRETTA: Inter-Milan LIVE! Le formazioni e gli ultimi aggiornamenti sul Derby della Madonnina

Inter e Milan si sfidano a San Siro in una stracittadina d'altissima quota: il racconto della partita tra la formazione di Cristian Chivu e quella di Massimiliano Allegri.

Il grande giorno è arrivato: Inter e Milan si sfidano a San Siro nel Derby della Madonnina, posticipo della domenica di Serie A e piatto più prelibato del dodicesimo turno del massimo campionato italiano.

Sia la formazione di Cristian Chivu che quella di Massimiliano Allegri sono lì, attaccate ai primissimi posti e in piena lotta per lo Scudetto: i nerazzurri vincendo supererebbero nuovamente il Napoli in vetta, i rossoneri invece lo aggancerebbero e, contemporaneamente, sorpasserebbero proprio l'Inter.

Di seguito tutti i principali aggiornamenti sul derby tra Inter e Milan: le formazioni scelte dai due allenatori, dove vederlo in tv e streaming e i principali momenti della grande sfida del Meazza.

  • FINISCE QUI! INTER-MILAN 0-1

    Triplice fischio: il Milan vince il derby di Milano contro l'Inter grazie al goal di Pulisic e alle parate decisive di Maignan. 

  • 74' - MAIGNAN IPNOTIZZA CALHANOGLU

    Maignan para il rigore a Calhanoglu! Il centrocampista nerazzurro calcia a incrociare verso sinistra, ma il portiere francese intuisce la direzione, respinge corto e poi la difesa rossonera completa l’intervento allontanando il pallone in calcio d’angolo.

  • 71 - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER

    A meno di venti minuti dal termine arriva l’episodio che può cambiare il match. In area c’è un contatto tra Pavlovic e Thuram, inizialmente non rilevato da Sozza, che però viene poi richiamato dal VAR.

    Dopo aver rivisto l’azione al monitor, il direttore di gara cambia la sua decisione e giudica falloso il pestone del difensore rossonero, arrivato nello slancio successivo al cross di Thuram.

    Sul dischetto già pronto Calhanoglu.

  • 54' - PULISIC PORTA IL MILAN IN VANTAGGIO

    Palla persa da Calhanoglu a centrocampo e Milan che riparte rapidamente in contropiede. Saelemaekers conclude a incrociare da fuori area e Sommer respinge corto, non senza qualche responsabilità. Sul pallone si avventa Pulisic, che anticipa Akanji e deposita in rete a porta vuota, firmando il vantaggio rossonero nel derby.

  • INIZIA IL SECONDO TEMPO

    Via alla ripresa: nessun cambio in questo inizio di secondo tempo, con Chivu e Allegri che decidono di confermare gli XI iniziali.

  • FINE PRIMO TEMPO

    Squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Il Milan ha mantenuto maggiormente il possesso e l’iniziativa, ma le occasioni più pericolose le ha create l’Inter. Un super Maignan ha però tenuto a galla i rossoneri, opponendosi in modo decisivo alle conclusioni di Thuram e Lautaro che avrebbero potuto portare i nerazzurri in vantaggio. Nel mezzo anche un palo di Acerbi, bravo a colpire di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo.

  • 45+2' AMMONITO LEAO

    Sul finale di primo tempo arriva il primo cartellino del match: intervento in ritardo di Leao su Barella vicino alla panchina del Milan, con Sozza che opta per il giallo nei confronti del portoghese.

  • 44' - PULISIC SFIORA IL GRAN GOAL

    Lo statunitense prova a riaccendere il Milan con una azione solitaria: arriva in zona trequarti e calcia con il destro a giro, sfiorando di un nulla il palo di destra.

  • 37' - MAIGNAN SALVA ANCORA IL MILAN

    Cross dalla destra di Barella per Thuram, che in area fa da sponda di testa al centro per Lautaro. Il capitano dell’Inter calcia di prima con il destro, ma Maignan compie un intervento straordinario deviando il pallone sul palo.

  • 27' - PALO DI ACERBI

    L’Inter torna a rendersi pericolosa: calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Calhanoglu verso il primo palo, dove Acerbi svetta completamente libero e colpisce di testa il legno più vicino.

  • 23' - REGGE L'EQUILIBRIO A SAN SIRO

    Gara molto equilibrata fin qui. Ritmi intensi, ma entrambe le squadre sono brave a concedere pochi spazi. Il Milan ha provato a ripartire in contropiede dopo una giocata di Pulisic, ma un passaggio impreciso per Leao ha vanificato il possibile due contro due. 

  • 3' - PRIMA OCCASIONE PER L'INTER

    Marcus Thuram si avvita in area di rigore e riesce a concludere di testa ma Maignan non si fa sorprendere e respinge. Prima occasione del derby per l'Inter.

  • 1’ - INIZIA IL DERBY DELLA MADONNINA!

    Il direttore di gara Simone Sozza decreta l’inizio di Inter-Milan, sono i nerazzurri a muovere il primo pallone

  • FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MILAN

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modrid, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

  • ARBITRO INTER-MILAN

    L'arbitro del derby è Simone Sozza: il fischietto della sezione di Seregno è nato proprio a Milano e avrà il compito di dirimere ogni questione sul terreno di gioco del Meazza.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Allegri ritrova Rabiot e lo schiera immediatamente dall'inizio a centrocampo al posto di Ricci, che torna così in panchina. Titolare anche Pulisic dopo lo spezzone di Parma: farà coppia con Leao in attacco. Gimenez invece è ancora out. Sulla sinistra dovrebbe toccare a Bartesaghi, avanti su Estupinan.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modrid, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Thuram torna titolare nell'Inter dopo l'infortunio e farà coppia con Lautaro Martinez: panchina per Bonny ed Esposito. In mezzo al campo Sucic è favorito su Zielinski nel ruolo di mezzala sinistra, mentre esterno destro al posto di Dumfries ci sarà l'adattato Carlos Augusto. Acerbi titolare in mezzo alla difesa.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

  • DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV E STREAMING

    Inter-Milan è un'esclusiva targata DAZN, e in quanto tale sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento sia in tv che attraverso qualsiasi dispositivo mobile.

    In entrambi i casi si dovrà scaricare l'app di DAZN: o su un moderno televisore compatibile con il servizio, oppure su un pc, un cellulare, un tablet, con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale della piattaforma.

    Per chi è in possesso di un abbonamento sia a DAZN che a Sky c'è anche la possibilità di attivare ZONA DAZN e vedere la partita su DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.

