Diretta Inter-Las Palmas LIVE! Aggiornamenti di risultato, tabellino e goal della terza amichevole dei nerazzurri

L'Inter supera il Las Palmas nella terza amichevole estiva: finisce 3-0 al 'Manuzzi' di Cesena.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo le due uscite andate in scena ad Appiano Gentile, per l'Inter è tornata in campo per la sua terza amichevole pre-stagionale: quella con il Las Palmas, formazione reduce dalla salvezza conquistata nell'ultima Liga.

Reduce dai primi due appuntamenti conclusisi con un successo di misura al 'BPER Training Centre': battuti sia il Lugano (3-2) che la Pergolettese (2-1), la compagine meneghina ha inanellato il suo terzo successo consecutivo regolando gli iberici a Cesena con netto 3-0.

Ancora in grande spolvero il nuovo acquisto Mehdi Taremi che, per la terza gara consecutiva, ha trovato la via della rete: per lui ora sono cinque le marcature nel corso di questa estate.