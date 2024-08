DIRETTA: Inter-Al-Ittihad LIVE! Gli aggiornamenti sulla quinta amichevole dei campioni d'Italia

L'Inter prosegue la propria preparazione precampionato sfidando l'Al-Ittihad dell'ex Laurent Blanc: gli aggiornamenti sulla partita.

Dopo le vittorie contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas, a cui ha fatto seguito il pareggio col Pisa, l'Inter torna in campo per la quinta amichevole del proprio precampionato: l'avversario questa volta è l'Al-Ittihad, club che milita nella Saudi Pro League.





Un test di livello per i nerazzurri a dieci giorni esatti dall'esordio in campionato previsto per venerdì 17 agosto allo Stadio Ferraris contro il Genoa.

Di seguito tutti gli aggiornamenti su Inter-Al-Ittihad, dalle formazioni al racconto dei momenti salienti dell'amichevole.