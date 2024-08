DIRETTA: Genoa-Inter LIVE! Gli aggiornamenti sull'esordio dei campioni d'Italia

Inizia il campionato di Genoa e Inter, una di fronte all'altra al Ferraris: gli aggiornamenti sulla sfida tra le formazioni di Gilardino e Inzaghi.

Inizia il campionato di Genoa e Inter: la squadra di Alberto Gilardino e quella di Simone Inzaghi si ritrovano una di fronte all'altra nella prima giornata di Serie A.

Il Genoa è reduce da un ottimo campionato, concluso con una tranquilla salvezza da neopromossa, senza rischiare praticamente mai di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. L'Inter, invece, è la grande favorita per la conquista di un altro Scudetto dopo aver vinto in carrozza quello della seconda stella.

Tutti gli aggiornamenti sulla sfida del Ferraris, gara d'esordio nella nuova Serie A sia per il Genoa che per l'Inter.