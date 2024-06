DIRETTA - Euro 2024, si parte: la cerimonia d'apertura e la gara inaugurale Germania-Scozia LIVE!

Al via Euro 2024 a Monaco: segui in diretta la cerimonia d'apertura e la gara inaugurale tra Germania e Scozia.

Euro 2024 è ai nastri di partenza. Il torneo continentale per nazionali prende il via questa sera e accompagnerà tifosi e appassionati dal 14 giugno al 14 luglio con le 51 gare in programma in Germania, Paese ospitante della manifestazione.

Euro 2024 si aprirà con la partita inaugurale tra i padroni di casa tedeschi e la Scozia all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Ma prima del fischio d'inizio si terrà nello stesso impianto la cerimonia di inaugurazione, a partire dalle 20.30 circa.

Segui in diretta la prima serata degli Europei con tutti gli aggiornamenti live.