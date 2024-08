DIRETTA: Egitto-Marocco LIVE! Gli aggiornamenti sulla finale per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi

Egitto e Marocco si giocano la conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

Torneo olimpico di calcio alle battute finali: dopo aver sfiorato l'accesso all'atto conclusivo per la medaglia d'oro, Egitto e Marocco si giocano la vittoria del bronzo nella finalina di consolazione.

Sia gli egiziani che i marocchini hanno chiuso al primo posto i rispettivi raggruppamenti; qualificazione sofferta in semifinale per i primi, vittoriosi sul Paraguay ai calci di rigore prima del k.o. (1-3) contro i padroni di casa della Francia.

Il Marocco ha invece superato agevolmente gli Stati Uniti con un netto 4-0, per poi soccombere di misura alla Spagna in semifinale.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Egitto-Marocco, finale per il terzo/quarto posto con in palio la medaglia di bronzo alle Olimpiadi parigine.