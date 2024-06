DIRETTA: Croazia-Italia LIVE! Gli aggiornamenti sulla partita decisiva degli azzurri

Croazia e Italia una di fronte all'altra in una sorta di scontro diretto per gli ottavi di Euro 2024: tutti gli aggiornamenti sulla partita.

Missione ottavi di finale. L'Italia affronta la Croazia nella terza, ultima e decisiva partita del gruppo B degli Europei dopo aver vinto all'esordio contro l'Albania e perso la seconda gara contro la Spagna.

Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno il destino tra le proprie mani, ma non possono permettersi passi falsi in vista di una qualificazione a portata di mano, ma non ancora certa.

In corsa per gli ottavi anche la Croazia, nonostante i risultati deludenti ottenuti fin qui: Modric e compagni sono stati nettamente superati dalla Spagna nella prima partita, prima di farsi beffare in pieno recupero dall'Albania nella seconda.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla gara da dentro o fuori tra Croazia e Italia, tra l'avvicinamento prepartita e il racconto dei 90 minuti.