DIRETTA: Brest-Marsiglia LIVE! Gli aggiornamenti sull'esordio di Roberto De Zerbi in Ligue 1

Brest vs Marsiglia

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi inizia il proprio percorso in campionato in casa del Brest: gli aggiornamenti sulla partita.

Inizia ufficialmente l'avventura di Roberto De Zerbi al Marsiglia. Concluse le amichevoli estive, l'allenatore bresciano è pronto a esordire con l'OM in Ligue 1: il primo ostacolo è il Brest, formazione che nello scorso campionato si è piazzata al terzo posto conquistando una storica qualificazione alla Champions League.

Si tratterà dunque di un primo impegnativo banco di prova per De Zerbi e la propria squadra, come ha scoperto sulla propria pelle anche la Juventus: il Brest ha infatti fermato sul 2-2 i bianconeri di Thiago Motta in un'amichevole giocata a Pescara.

Il Marsiglia ha trascorso un'estate di buon livello per quanto riguarda i risultati delle partite disputate: in cinque partite ha raccolto tre vittorie, l'ultima delle quali contro i tedeschi dell'Augsburg, un pareggio e una sconfitta contro il Nimes.

Di seguito tutti gli aggiornamenti su Brest-Marsiglia, gara che segna l'esordio di Roberto De Zerbi in Ligue 1.