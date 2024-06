DIRETTA - Borussia Dortmund-Real Madrid, la finale di Champions League LIVE!

La stagione del calcio europeo per club si chiude a Wembley: Borussia Dortmund e Real Madrid in campo per la finale di Champions League.

La notte più attesa, il trofeo più prestigioso. Stasera a Wembley, fischio d'inizio alle ore 21 italiane, si assegna la Champions League 2023/24. Ad affrontarsi nella finalissima saranno il Borussia Dortmund rivelazione di Terzic ed il solito Real Madrid di Carlo Ancelotti. I favori del pronostico, ovviamente, sono tutti dalla parte degli spagnoli che hanno vinto ben 14 Champions League mentre i tedeschi hanno giocato fin qui solo due finali, l'ultima peraltro persa proprio a Wembley nel 2013 contro il Bayern Monaco. L'articolo prosegue qui sotto