Dinamo Kiev-Lazio 0-3, pagelle e tabellino: che partita di Dia, disastrosi invece Bilovar e Mykhavko

Grande debutto della Lazio in Europa League: i biancocelesti battono la Dinamo Kiev per 3-0 grazie alla rete di Dele-Bashiru e alla doppietta di Dia.

Buona la prima per la Lazio in Europa League: la squadra di Marco Baroni vince e convince nel match fuori casa contro la Dinamo Kiev.

La gara giocata ad Amburgo, ha visto i biancocelesti imporsi con il risultato di 3-0, con la gara già indirizzata nel corso del primo tempo.

Dopo appena 4 minuti la Lazio è in vantaggio, grazie allo scambiio tra Pedro e Dia, con quest'ultimo che conclude a rete da dentro l'area.

Al 33° minuto la squadra capitolina raddoppia, con Dele-Bashiru che viene servito bene in profondità da Vecino, per poi concludere sotto l'incrocio a tu per tu con Bushchan.

Passano poi solamente due minuti e Dia chiude la partita, firmando la doppietta, con un colpo di testa su assist sempre di Dele-Bashiru.

Nel finale, un espulsione diretta per parte: prima per Braharu, per un intervento duro su Zaccagni, poi per Noslin, per una gomitata ad un avversario.