Dimissioni per Spalletti e Gravina? La decisione il giorno dopo l'eliminazione dell'Italia

Italia fuori dagli Europei meritatamente dopo la durissima gara contro la Svizzera: cosa succede ora.

Il 2-0 con cui l'Italia ha abbandonato Euro 2024 per mano della Svizzera è stato giudicato da molti come il peggior match nella storia azzurra agli Europei. Completamente dominata dai vicini, la Nazionale di Spalletti ha sofferto come non mai, abbandonando meritatamente la competizione.

Dalla serata del 29 giugno, data che rimarrà mestamente nella storia del calcio italiano, sui social e non, è partita la battaglia per cambiare radicalmente il volto della Nazionale: sotto accusa Spalletti, il ct, al pari del presidente federale Gravina e di tutto il movimento nazionale.

Per fare il punto della situazione, Gravina ha indetto una conferenza stampa dal ritiro tedesco, così da rispondere alla questione dimissioni dopo aver parlato con Spalletti.