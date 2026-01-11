Dimarco segna come nessun altro difensore: i numeri con l'Inter, ha superato anche Theo Hernandez

Nei momenti più importanti sono le giocate dei grandi campioni a fare la differenza.

Qualora ci fossero ancora dubbi sulle qualità di Federico Dimarco, la rete che ha sbloccato il big match tra Inter e Napoli rappresenta l’ennesima conferma di come sia ormai uno degli esterni sinistri più incisivi d’Europa.

Pur non avendo nel goal la sua principale specialità, vista la straordinaria qualità nella rifinitura e nel numero di assist, Dimarco ha comunque superato giocatori del calibro di Theo Hernández - con cui per anni si è diviso il dibattito su chi fosse il miglior esterno mancino della Serie A - e il compagno di squadra Denzel Dumfries.