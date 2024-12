Dimarco al Real Madrid è possibile? Le prospettive future e il tema rinnovo con l'Inter

Federico Dimarco sarebbe finito nel mirino del Real Madrid in vista della prossima stagione: Inter pronta a fare muro in caso di offerta.

Con le sue prestazioni ha da tempo catturato le attenzioni dei direttori sportivi di mezza Europa, al netto dell'amore provato per la sua Inter: Federico Dimarco è ormai da considerare, a tutti gli effetti, un profilo top per la fascia sinistra nel contesto non solo italiano ma anche internazionale.

Le prodezze offerte con la maglia nerazzurra non stanno passando inosservate: in particolare in Spagna dove, secondo quanto riportato alcuni giorni fa da 'Defensa Central', il Real Madrid sarebbe sulle tracce del classe 1997 nativo di Milano.

Un interesse giustificato da prestazioni sempre più roboanti ma anche dalla necessità di trovare un nuovo interprete sulla corsia mancina difensiva: ma il trasferimento nella capitale spagnola di Dimarco è davvero possibile? Lo scenario attuale e le prospettive per il futuro.