Il CT dell'Italia annuncia l'indisponibilità del laterale dell'Inter: l'entità dell'infortunio e chi gioca al suo posto.

Alla fine sì, i dubbi si sono trasformati in una brutta notizia per la Nazionale italiana in vista degli ottavi di finale contro la Svizzera.

Federico Dimarco non giocherà una delle sfide più importanti di questo Euro 2024 per gli Azzurri: a confermare la sua indisponibilità è stato proprio Luciano Spalletti.

Alla vigilia del match, dunque, Dimarco si ferma e cercherà di recuperare per le gare future, sperando che la Nazionale passi il turno.