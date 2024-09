Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Dimarco per il super match di Champions contro il City: out anche Arnautovic.

Niente da fare per Federico Dimarco; il giocatore dell'Inter dovrà rinunciare all'esordio stagionale in Champions League contro il Manchester City.

Dimarco ha accusato un affaticamento muscolare dopo la partita contro il Monza e questa mattina non era presente all'allenamento. Non partirà per la trasferta di Manchester.

Non sarà però l'unico assente per Simone Inzaghi che non potrà contare neanche su Marko Arnautovic. L'attaccante ha saltato la rifinitura e non sarà con la squadra domani.

Le condizioni dei due giocatori e quando possono tornare.