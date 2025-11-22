Pubblicità
Michael Di Chiaro

Dimarco e Gabbia le certezze, la prima volta di Esposito e Bartesaghi: veterani e debuttanti del derby tra Inter e Milan

Stracittadina dal sapore speciale per Dimarco e Gabbia, ormai divenuti pilastri di Inter e Milan, ma soprattutto per Pio Esposito e Bartesaghi: per i due classe 2005 sarà il primo Derby.

Giornata di vigilia in quel di Milano. Mancano infatti poco più di ventiquattro ore al calcio d'inizio di Inter-Milan, primo derby della Madonnina della stagione dal peso specifico tutt'altro che indifferente nonostante si tratti solamente della dodicesima giornata di Serie A.

I nerazzurri, infatti, si presentano all'appuntamento da capoclassifica, a braccetto con la Roma, con 24 punti, ma i rossoneri guidati da Allegri progettano l'operazione sorpasso visti i due soli punti di distacco che separano le due squadre.

In altre parole, sarà come sempre un derby ricco di contenuti. Una stracittadina dal sapore speciale soprattutto per coloro che, con le maglie di Inter e Milan sono letteralmente cresciuti. Tra veterani e debuttanti, per i vari Dimarco, Gabbia, Esposito e Bartesaghi non sarà una partita come tutte le altre.

  • PRIMO DERBY PER PIO ESPOSITO

    I riflettori, a San Siro, saranno inevitabilmente puntati su Francesco Pio Esposito. Il volto nuovo dell'attacco nerazzurro è infatti pronto a vivere il suo primo Derby tra i grandi. 

    Sino a questo punto della stagione, il classe 2005 ha messo a referto 5 goal tra Inter e Nazionale e ora sogna una notte da protagonista nella stracittadina all'ombra della Madonnina. Con ogni probabilità, però, il ritorno dal primo minuto di Marcus Thuram lo costringerà inizialmente a partire dalla panchina. Per lui, infatti, si prospetta un ingresso in corso d'opera, magari con l'ambizione di lasciare il segno nel suo primo Inter-Milan.

  • OCCASIONE PER BARTESAGHI

    Sarà una notte a dir poco speciale anche per Davide Bartesaghi cresciuto, letteralmente, con il rossonero addosso. Dopo aver percorso la proverbiale trafila all'interno del vivaio a tinte rossonere, da ormai un paio d'anni il classe 2005 è nel giro della prima squadra, ma è soprattutto in questa stagione che il laterale nativo di Erba sta trovando maggiore continuità.

    A differenza del suo coetaneo Esposito, per Bartesaghi è sempre più concreta possibilità di partire dal primo minuto. All'interno del 3-5-2 tracciato da Massimiliano Allegri, infatti, toccherà proprio a lui agire a tutta fascia sulla corsia di sinistra. Un'occasione unica, da sfruttare nel miglior modo possibile.

  • I VETERANI DIMARCO E GABBIA

    Tra i sicuri protagonisti del derby di Milano ci saranno ovviamente Federico Dimarco e Matteo Gabbia. Due autentici veterani, rispettivamente con il nerazzurro e il rossonero cuciti addosso. In comune hanno il fatto che partendo da Appiano Gentile e da Milanello hanno dovuto compiere un percorso abbastanza tortuoso prima di affermarsi nelle squadre del loro cuore.

    Ascoli, Empoli, Sion, Parma e Verona per Dimarco; Lucchese e Villarreal per Gabbia. Tappe intermedie hanno condotto entrambi nel punto esatto in cui si trovano oggi, ossia a ricoprire il ruolo di punto fermo, ma su versanti opposti. Dimarco ha inciso e non poco nell'anno del ventesimo Scudetto ed è spesso stato protagonista nella lunga serie di derby vinta dall'Inter. Un filotto di risultati spezzato lo scorso anno proprio dal colpo di testa vincente di Gabbia.

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-MILAN

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.

