Giornata di vigilia in quel di Milano. Mancano infatti poco più di ventiquattro ore al calcio d'inizio di Inter-Milan, primo derby della Madonnina della stagione dal peso specifico tutt'altro che indifferente nonostante si tratti solamente della dodicesima giornata di Serie A.
I nerazzurri, infatti, si presentano all'appuntamento da capoclassifica, a braccetto con la Roma, con 24 punti, ma i rossoneri guidati da Allegri progettano l'operazione sorpasso visti i due soli punti di distacco che separano le due squadre.
In altre parole, sarà come sempre un derby ricco di contenuti. Una stracittadina dal sapore speciale soprattutto per coloro che, con le maglie di Inter e Milan sono letteralmente cresciuti. Tra veterani e debuttanti, per i vari Dimarco, Gabbia, Esposito e Bartesaghi non sarà una partita come tutte le altre.