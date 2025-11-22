Tra i sicuri protagonisti del derby di Milano ci saranno ovviamente Federico Dimarco e Matteo Gabbia. Due autentici veterani, rispettivamente con il nerazzurro e il rossonero cuciti addosso. In comune hanno il fatto che partendo da Appiano Gentile e da Milanello hanno dovuto compiere un percorso abbastanza tortuoso prima di affermarsi nelle squadre del loro cuore.

Ascoli, Empoli, Sion, Parma e Verona per Dimarco; Lucchese e Villarreal per Gabbia. Tappe intermedie hanno condotto entrambi nel punto esatto in cui si trovano oggi, ossia a ricoprire il ruolo di punto fermo, ma su versanti opposti. Dimarco ha inciso e non poco nell'anno del ventesimo Scudetto ed è spesso stato protagonista nella lunga serie di derby vinta dall'Inter. Un filotto di risultati spezzato lo scorso anno proprio dal colpo di testa vincente di Gabbia.