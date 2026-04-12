Diffidati Milan-Juventus: Leao, Modric, Bremer e non solo chi rischia di saltare il big match per squalifica

In generale, tutti i giocatori di Milan e Juventus che sfideranno rispettivamente Verona e Bologna nella prossima giornata sono naturalmente a rischio squalifica per la sfida di San Siro: anche chi non è in diffida dovrà stare attento, in questo caso non tanto a un cartellino giallo quanto a un cartellino rosso. Se un giocatore rossonero o uno bianconero verrà espulso, in sostanza, sarà costretto a guardare Milan-Juve dalla tribuna come un semplice tifoso.