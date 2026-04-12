Diffidati Milan-Juventus: Leao, Modric, Bremer e non solo chi rischia di saltare il big match per squalifica

Come può cambiare il mondo nello spazio di pochissime settimane: Milan-Juventus è improvvisamente diventato uno scontro diretto per un posto in Champions League, sia per le difficoltà rossonere che per la risalita bianconera.
Il big match della trentaquattresima giornata di Serie A che si giocherà a San Siro, in posticipo, domenica 26 aprile è dunque diventato importantissimo proprio per questo motivo: perché rischia di determinare i destini di entrambe le formazioni in ottica qualificazione alla competizione europea più importante.
Sia il Milan che la Juventus dovranno però fare attenzione ai cartellini nelle partite della prossima giornata, ovvero quella precedente allo scontro diretto, per un motivo: il timore di perdere alcuni elementi diffidati per squalifica.