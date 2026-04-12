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Leao Bremer ModricGetty Images
Stefano Silvestri

Diffidati Milan-Juventus: Leao, Modric, Bremer e non solo chi rischia di saltare il big match per squalifica

Serie A
Milan vs Juventus
Milan
Juventus

Il countdown verso lo scontro diretto per un posto in Champions League tra Milan e Juventus è già iniziato. Ma nella prossima giornata rossoneri e bianconeri dovranno stare attenti ai cartellini.

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Come può cambiare il mondo nello spazio di pochissime settimane: Milan-Juventus è improvvisamente diventato uno scontro diretto per un posto in Champions League, sia per le difficoltà rossonere che per la risalita bianconera.

Il big match della trentaquattresima giornata di Serie A che si giocherà a San Siro, in posticipo, domenica 26 aprile è dunque diventato importantissimo proprio per questo motivo: perché rischia di determinare i destini di entrambe le formazioni in ottica qualificazione alla competizione europea più importante.

Sia il Milan che la Juventus dovranno però fare attenzione ai cartellini nelle partite della prossima giornata, ovvero quella precedente allo scontro diretto, per un motivo: il timore di perdere alcuni elementi diffidati per squalifica.

  • I DIFFIDATI DEL MILAN

    -Athekame

    -Fofana

    -Leao

    -Modric

    -Saelemaekers


    Sono ben cinque i giocatori del Milan a rischio squalifica in caso di nuovo giallo nella prossima partita di campionato, che vedrà gli uomini di Massimiliano Allegri affrontare il Verona al Bentegodi: tutti hanno collezionato quattro ammonizioni fino a questo momento.

    I nomi più illustri sono quelli di Rafael Leao e Luka Modric, ma fanno parte dell'elenco anche Youssouf Fofana e Alexis Saelemaekers. Salterà la Juve con un quinto giallo anche Zachary Athekame, titolare contro l'Udinese.

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  • I DIFFIDATI DELLA JUVENTUS

    -Bremer

    -Kelly


    Sono soltanto due i giocatori della Juventus in diffida in questo momento, ma entrambi sono titolarissimi nell'undici di Luciano Spalletti: si tratta di due difensori, ovvero Gleison Bremer e Lloyd Kelly.

    La Juve sfiderà il Bologna nella trentatreesima giornata di Serie A. E dunque il brasiliano e l'inglese non possono permettersi di ricevere la quinta ammonizione del nuovo campionato, pena un'inevitabile assenza nel posticipo di San Siro.



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  • OCCHIO ANCHE AI ROSSI

    In generale, tutti i giocatori di Milan e Juventus che sfideranno rispettivamente Verona e Bologna nella prossima giornata sono naturalmente a rischio squalifica per la sfida di San Siro: anche chi non è in diffida dovrà stare attento, in questo caso non tanto a un cartellino giallo quanto a un cartellino rosso. Se un giocatore rossonero o uno bianconero verrà espulso, in sostanza, sarà costretto a guardare Milan-Juve dalla tribuna come un semplice tifoso.

  • MILAN E JUVENTUS HANNO GIOCATORI SQUALIFICATI?

    Ci sono invece giocatori che salteranno la prossima partita per squalifica essendo sicuri - infortuni permettendo - di tornare a disposizione di Allegri o di Spalletti per il big match? Risposta: no, non ci sono. Nessun rossonero né bianconero è stato infatti squalificato dopo le gare contro Udinese e Atalanta, dunque nessuno sconterà un eventuale turno di stop contro Verona o Bologna.

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