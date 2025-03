I diffidati dell'Inter prima del ritorno contro il Feyenoord: in 5 a rischio, chi può saltare l'eventuale andata dei quarti di Champions League

Inter vs Feyenoord

I nerazzurri sono vicini alla qualificazione dopo il 2-0 dell'andata, ma devono stare attenti alla questione gialli: più di un giocatore è a rischio.

Il 2-0 dell'andata firmato da un goal per tempo di Thuram e Lautaro Martinez, e la qualità inferiore del Feyenoord, consentono all'Inter di dormire sonni abbastanza tranquilli in vista del ritorno di martedì sera: i quarti di finale di Champions League sono vicini.

La squadra di Simone Inzaghi, insomma, non ha la testa rivolta già alla prossima fase della competizione ma quasi. Anche se, a questo proposito, dovrà fare attenzione a uno dei pericoli principali di queste sfide: la questione ammonizioni.

Sono infatti più di uno i giocatori che, nel caso dovessero ricevere un cartellino giallo nella gara di ritorno contro il Feyenoord, salterebbero l'eventuale andata dei quarti di finale di Champions League.