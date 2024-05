Occhio ai diffidati: i giocatori a rischio squalifica per la prima giornata del prossimo campionato

I diffidati a rischio squalifica: con un giallo salterebbero la prima giornata della Serie A 2024/25.

La Serie A 2023/24 è giunta ai titoli di coda e ha visto l'Inter prendersi il titolo di campione d'Italia per la ventesima volta, un trionfo valso la conquista della seconda stella sul logo societario.

Il 38° e ultimo turno ha già offerto quattro partite e il quadro sarà completato nella giornata odierna con la disputa delle ultime sei sfide: Atalanta-Torino e Napoli-Lecce alle ore 18, seguiranno alle 20:45 Empoli-Roma, Frosinone-Udinese, Verona-Inter e Lazio-Sassuolo.

Se la maggior parte dei giochi è fatta (restano da definire alcune posizioni europee e l'ultima squadra retrocessa in B), lo stesso non può dirsi per l'elenco dei giocatori che non potranno prendere parte alla prima giornata del campionato 2024/25 a causa di una squalifica: di seguito l'elenco dei diffidati che, con un cartellino giallo, salterebbero il primo appuntamento della prossima stagione.