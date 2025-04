Diffidati Barcellona-Inter, come funziona in semifinale e quando si azzerano i cartellini gialli in Champions League

Barcellona vs Inter

Ci sono giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno tra Inter e Barcellona? Il regolamento della Champions League sulle ammonizioni.

Via ai primi 90 dei 180 - minimo - minuti di Barcellona-Inter. Si gioca a Montjuic, casa dei catalani attualmente privi del Camp Nou, per l'andata delle semifinali di Champions League. E sarà, naturalmente, una partita piena di tensione.

Arbitra il francese Clement Turpin, direttore di gara esperto a questi livelli, scelto apposta dall'UEFA per provare a tenere sotto controllo una partita che si preannuncia complicata. Normale, considerando la posta in palio, anche se l'accesso alla finale verrà definito in maniera compiuta a San Siro.

Facile immaginare come non mancherà nemmeno qualche ammonizione, con lo scenario di una o più espulsioni altrettanto valido. E a questo proposito, c'è qualche giocatore di Barcellona e Inter che rischia di non giocare il ritorno?

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco come funziona il regolamento della Champions League e il discorso dell'azzeramento dei cartellini gialli.