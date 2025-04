Diffidati Barcellona, l'Inter osserva: occhio ai gialli per la semifinale di Champions

Barcellona vicino alla semifinale, dove potrebbe affrontare l'Inter di Inzaghi: per questo è fondamentale la questione gialli contro il Dortmund.

Tra martedì 15 e mercoledì 15 aprile si decidono le semifinali di Champions League 2024/2025. Si parte con il ritorno dei quarti in quel di Dortmund e Birmingham, con Barcellona e PSG favorite assolute per il passaggio del turno. Arrivati a questo punto del torneo, ogni giocatore è fondamentale ed una sua assenza può portare a grossi problemi.

Ecco perchè i tifosi prestano grande attenzione ai diffidati delle squadre rimaste, visto e considerando che con un giallo subito nel ritorno dei quarti saranno costretti a saltare la semifinale d'andata. Se l'Inter scenderà in campo a San Siro contro il Bayern mercoledì, la possibile avversaria in semifinale, il Barcellona di Flick, riparte dal 4-0 con cui ha surclassato il Dortmund.

Il tabellone ha accoppiato le sfide Dortmund-Barcellona e Inter-Bayern Monaco: per questo motivo i tifosi nerazzurri sono attentissimi alla partita odierna, in cui i blaugrana potrebbero perdere giocatori importanti in vista della semifinale. In teoria.