Chi gioca in difesa nella Juventus senza Savona: da Danilo a Rouhi, scelte quasi obbligate

La difesa della Juventus è in totale emergenza: Thiago Motta ha gli uomini contati per la trasferta di Lecce.

Cristiano Giuntoli lo ripete ad ogni intervista, la priorità per gennaio è acquistare almeno un difensore per coprire in parte gli infortuni di Bremer e Cabal, out per tutta la stagione.

Thiago Motta dovrà però fare con quel poco che ha a disposizione da qui all'apertura del mercato e le scelte, già quasi obbligate, si riducono ancora di più dopo l'ultimo problema accusato da Nicolò Savona.

Il giovane difensore ha chiesto il cambio nel secondo tempo del match contro l'Aston Villa per un fastidio muscolare all'adduttore della gamba destra e in giornata ha effettuato gli esami strumentali.

Chi giocherà contro il Lecce, le uniche soluzioni a disposizione del tecnico.