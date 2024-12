Un difensore centrale per la Juventus a gennaio: da Skriniar a Hancko, un sogno, un obiettivo e un nome a sorpresa

Juventus alla ricerca di un nuovo difensore centrale nel calciomercato di gennaio: le opzioni per la sostituzione di Bremer.

Se c'è un reparto in cui la Juventus sarà chiamata a intervenire durante la sessione invernale del calciomercato, questo è la difesa: una considerazione lampante, alla luce dei gravi infortuni rimediati da Juan Cabal e, soprattutto, Gleison Bremer.

Lesione del crociato per entrambi, col brasiliano ex Torino che dovrebbe tornare a disposizione tra giugno e luglio, quando negli Stati Uniti avrà luogo la prima edizione del nuovo Mondiale per Club, competizione a cui la Juventus si è qualificata insieme all'Inter in rappresentanza della Serie A.

Bremer ha alzato bandiera bianca in occasione di Lipsia-Juventus, disputata lo scorso 2 ottobre: l'infortunio è sembrato grave fin dal principio, coi successivi esami che hanno confermato i timori in merito all'interessamento del legamento crociato.

Motta pare aver trovato la quadra con la coppia Gatti-Kalulu, ma è pressoché scontato un ritorno sul mercato per regalare al tecnico una pedina difensiva in più e dare manforte a una coperta che, spesso, si è rivelata terribilmente corta.