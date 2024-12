Diego Milito scoppia in lacrime: la reazione dopo essere diventato presidente del Racing

L'ex attaccante dell'Inter non è riuscito a trattenere l'emozione dopo aver scoperto la notizia sulla sua vittoria come presidente del Racing.

La storia d'amore tra Diego Milito e il Racing è una di quelle storie che sembrano tratte da un romanzo.

Il classe '79 ha dato il via alla sua carriera da professionista proprio con la maglia bianco-azzurra del club argentino, con la quale ha totalizzato poco meno di 200 presenze e una cinquantina di goal nelle due esperienze da giocatore: la prima, appunto, ad inizio carriera e l'ultima poco prima del ritiro.

Dopo più di 20 anni, il cerchio si chiude perfettamente con la sua vittoria alle elezioni come presidente del club: il campione d'Europa con l'Inter del 2010 inizia ora una nuova vita alla guida del club che per primo ha creduto in lui.