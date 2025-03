Diego Coppola del Verona può essere convocato dall'Olanda dopo averla sfidata: "Mi farebbe piacere, vediamo"

In campo con la maglia dell'Italia Under 21 contro gli Oranje, il centrale del Verona conferma: "Ho madre e parenti olandesi, ogni tanto ci vado".

Venerdì non è andata bene all'Italia Under 21, battuta in amichevole per 2-1 al Penzo di Venezia dai pari età dell'Olanda: gli avversari hanno trovato il goal decisivo in pieno recupero, al minuto 94, e in 10 contro 11.

Diego Coppola, al termine di un match che comunque non metteva punti in palio, ha trovato in ogni caso il modo di sorridere. E il motivo non è legato alla partita in sé, bensì a un episodio curioso.

Coppola, centrale difensivo del Verona in campo per tutti i 90 minuti in coppia con Pirola, è stato infatti intervistato dalla tv olandese. Forse se l'aspettava già, forse no. E comunque il motivo ha a che fare con origini che non tutti conoscono. E che, potenzialmente, potrebbero anche permettergli di indossare la maglia degli Oranje.