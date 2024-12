Tornava a casa dopo aver visto il suo Milan: morto Diego Bertoni, difensore del Cassina

Incidente stradale per il calciatore del Cassina Calcio: era con la moglie e stava tornando da San Siro.

Tragedia per il Cassina Calcio che piange la scomparsa di Diego Bertoni. Il calciatore aveva trent'anni e lascia la moglie e le due figlie.

Ha perso la vita in un incidente stradale in moto, a Milano, dove si era recato per assistere al match di Champions League del Milan, squadra per cui faceva il tifo.

Con l'uomo c'era anche la moglie, che è stata soccorsa in codice giallo e trasportata al Pronto soccorso del San Raffaele.