Dia-Napoli, a volte ritornano: nuovo incrocio Scudetto con Inter-Lazio sullo sfondo

Inter vs Lazio

Boulaye Dia nel 2023 rinviò il trionfo del Napoli dopo essersi conclusa Inter-Lazio, che ora giocherà mentre gli azzurri saranno in campo a Parma.

A distanza di due anni, Boulaye Dia si ritrova nuovamente sul cammino Scudetto del Napoli. E di nuovo con Inter-Lazio in calendario.

Se il senegalese il 30 aprile 2023 rimandò la vittoria tricolore dei partenopei, adesso a San Siro potrebbe rivelarsi (oppure no) l'uomo in grado di consegnare il titolo alla squadra a cui impedì di far festa al 'Maradona' siglando l'1-1 della Salernitana.

Incastri e destini che spesso solo il calcio sa regalare e che, in vista del doppio binario previsto tra San Siro e il Tardini, vedrà l'attaccante di Baroni incrociare 'pericolosamente' la capolista.