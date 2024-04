Di Lorenzo può lasciare il Napoli? Ci sta pensando, due club di Premier League ci provano

Secondo Il Mattino Di Lorenzo non è certo di rimanere al Napoli dopo l'estate 2024: Aston Villa e Manchester United interessate.

Giovanni Di Lorenzo ha dimostrato di essere uno dei migliori esterni del campionato di Serie A nelle ultime annate, riuscendo anche a vincere l'Europeo 2021 con la maglia dell'Italia e lo Scudetto del 2023, da capitano del Napoli.

A trent'anni e con un contratto in scadenza nel 2028, il futuro di Di Lorenzo non sembra però scritto. Secondo Il Mattino, infatti, il capitano del Napoli starebbe pensando seriamente a lasciare la formazione partenopea al termine dell'attuale annata.

Eventualità che secondo il quotidiano locale porterebbe De Laurentiis a non mettersi di traverso, deciso a non tenere in squadra giocatori scontenti.